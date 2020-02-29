2020-й год - високосный. То есть дней в этом году не 365, а 366. Вокруг високосного года существует множестве примет и суеверий.

#Буквы рассказывают о них, а также о том, что нельзя делать в високосный год.

История

С 1 января 45 года до н. э. римский император Гай Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный в Риме александрийскими астрономами во главе с Созигеном, который был основан на том, что астрономический год примерно равен 365,25 суток (365 суткам и 6 часам). Этот календарь был назван юлианским. Для того чтобы выровнять шестичасовое смещение, был введен високосный год. Три года считалось по 365 суток, а в каждый год, кратный четырем, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале.

В народе високосный год называют годом Касьяна, а 29 февраля – Касьяновым днем. В одной из легенд говорилось, что Касьян был светлым ангелом, предавшим Бога. Он рассказал дьяволу о том, что Господь хотел изгнать силы тьмы с небес. В наказание к Касьяну был приставлен светлый ангел, который бил по голове его три года подряд, а на четвертый год разрешал ему отдыхать. В день отдыха Касьян спускался на землю, наводил смуту среди людей, побуждая их плохо относиться друг к другу.

Приметы и суеверия

Запретов, связанных с високосным годом, достаточно много. #Буквы собрали основные из них:

Считается, что свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку и быстрому распаду семьи.

Также люди верят, что детям, рожденным в високосный год, уготована тяжелая судьба, и они будут много болеть.

Начинать собственное дело также нежелательно, оно может принести убытки.

Нельзя рассказывать о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

Лучше отложить поездки и путешествия на большие расстояния.

Пожилым людям нельзя “готовиться к похоронам”, заранее покупая вещи. Считается, что это может приблизить смерть.

Домашнее животное также лучше в такой год не заводить. Наши предки верили, что оно не приживется.

Нельзя покупать новое жилье. Считается, что оно будет иметь негативную энергетику.

Также считается, что нельзя подбирать с земли круглые предметы – это не к добру.

Позиция церкви

Стоит отметить, что с точки зрения христианства – суеверия – это грех.

“Люди, которые придерживаются суеверий, не ценят человеческую свободу, разум, которым им дал Господь. Таким людям легче быть суеверными, чем верить в Бога”, – рассказал #Буквам священник Украинской греко-католической церкви отец Лука.

В Православной церкви Украины решительно заявляют, что никаких запретов на женитьбу и венчание в високосном году быть не может.

Кроме того, церковь вообще считает суеверия и приметы признаками оккультизма.