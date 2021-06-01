Про це #Буквам повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики у відповідь на інформаційний запит.

Як сповіщалося, у квітні президент України Володимир Зеленський відвідав закриту для відвідувачів через карантинні обмеження виставку “Чорнобиль. Подорож” приурочену до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС. Для відвідування громадянами виставку було відкрито трохи згодом через карантинні обмеження.

Мінкульт проінформував, що за проведення заходу сплачували бюджетним коштом.

“Витрати на організацію та проведення Виставки становили 8 494 157 грн та здійснювались коштом асигнувань, передбачених МКІП y Державному бюджеті України на 2021 рік”, — зазначили у відомства.

З цих 8,5 млн гривень 5 млн пішли на “розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції виставки”, ще 3,5 млн — на проведення експозиції (виставки).

“Вказані кошти реалізовувалися за результатами тендеру”, — акцентували в Мінкульті.

Згідно з інформацією на Prozorro, тендер на 5 млн гривень виграло Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські Соціальні Ініціативи” Олександра Тодорчука. А тендер на 3,5 млн — єдина державна виставкова установа України “Національний комплекс “Експоцентр України”, де виставку було розміщено.

Відомство також зазначило, що було проведено мистецький конкурс з розроблення інформаційних продуктів, зокрема, сценарію виставки. Оцінювали на конкурсі портфоліо конкурсантів, оригінальність їхніх ідей та вартість їх реалізації.

Як повідомляли в Офісі президента, виставку готувала агенція Gres Todorchuk. Цю агенцію було засновано у 2015 році громадською діячкою та блогеркою Ярославою Гресь та підприємцем і засновником UAnimals Олександром Тодорчуком (вони є братом та сестрою).

Примітно, що компанії, пов’язані з родиною Гресь, не вперше докладають руку до проєктів Мінкульту. Ярослава Гресь — дружина Андрія Федоріва — засновника і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.