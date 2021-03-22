Правоохранители завели уголовное проивзодство о незаконном въезд на оккупированный полуостров 23 российских артистов, выступавших на открытии Керченского моста.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram.

“При процессуальном руководстве прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерт по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по обращению председателя общественной организации “Евромайдан-Крым” Сергея Мокренюка.

Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Прокуратура не сообщает фигурантов уголовного дела.

Однако, как известно, в концерте в мае 2018 года принимали участие:

Олег Газманов

Валерия

Дмитрий Харатьян

Александр Маршал

Дима Билан

Зара

Лариса Долина

Григорий Лепс

Денис Майданов

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова и другие.