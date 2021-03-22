Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram.
“При процессуальном руководстве прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерт по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив”, – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыли по обращению председателя общественной организации “Евромайдан-Крым” Сергея Мокренюка.
Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Прокуратура не сообщает фигурантов уголовного дела.
Однако, как известно, в концерте в мае 2018 года принимали участие:
Олег Газманов
Валерия
Дмитрий Харатьян
Александр Маршал
Дима Билан
Зара
Лариса Долина
Григорий Лепс
Денис Майданов
Александр Буйнов
Пелагея
Стас Пьеха
Юлия Волкова и другие.
- 26 февраля Украина отмечала День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В связи с этим с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что США никогда не признают незаконной оккупации Крыма и будут сохранять санкции, пока Россия “не изменит курс”.
- Президент США Джо Байден также заявил, что его страна никогда не признает российскую аннексию украинского полуострова Крым.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету нацбезопасности и обороны разработать стратегию деоккупации временно оккупированного Россией Крыма.