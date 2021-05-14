Новий ролик від гаранта з’явився у його Facebook.

Зокрема, президент наголосив, що результатами засідання стали важливі рішення для країни й “серцеві напади для осіб, які роками діяли проти неї та народу”.

Зеленський заявив, що після ухвалення закону про “злодіїв у законі” Україна застосувала персональні санкції проти 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі. За його словами, більшість з них перебуває за межами держави. Водночас на волі в Україні перебувають лише 17 осіб.

До всіх цих осіб застосовані:

блокування активів;

заборона в’їзду на територію України;

відмова у наданні та скасуванні віз, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на еміграцію;

відмова у продовженні терміну перебування в Україні;

неможливість набуття українського громадянства;

примусова депортація.

“Одним словом, тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, нема чого тут затримуватися”, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що те ж стосується й іншої ланки кримінального світу – кримінальних авторитетів. РНБО застосувало такий же пакет санкцій щодо 111 іноземних громадян, які є кримінальними авторитетами.

“Ми не кажемо вам “до побачення”, ми кажемо – “прощавайте”, – додав президент.

Зеленський розповів, що на засіданні також розглянули невідкладні заходи для подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України.

За словами Зеленського, РНБО розглянула питання державних земель та будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Загалом йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Президент зазначив, що його попередники “легалізували перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб”.

“Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди, на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віцепрем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації “Богдан” Олександр Ільїн”, – уточнив Зеленський.

За даними президента, ці люди начебто отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати.

“Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів”, – заявив Зеленський.

Завершив своє традиційне відео президент лаконічно:

“Вітаю всіх! Весна прийшла”.

Зазначимо, що Зеленський посилався на один з лозунгів своєї передвиборчої кампанії “Весна прийде – саджати будемо”.