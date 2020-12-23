Об этом сообщает корреспондент #Букв.
После отпевания Кернеса в Благовещенском соборе тело мэра Харькова перевезли в театр оперы и балета.
Туда приехали и мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов и другие.
Журналистам Виталий Кличко сказал, что смерть Кернеса сразу показывает, как к нему относилась большая часть горожан. По его словам, Геннадия Кернеса люди уважали.
“В Харькове порядок, и в Харькове есть с чего брать пример. Мое личное отношение … Я помню, как мы много раз спорили из-за того, какой центр лучше – Киев или Харьков. Это было такое себе соревнование, кто предоставит лучший сервис”, – заявил журналистам Виталий Кличко.
Почтить память Геннадию Кернесу пришли и тысячи харьковчан.
Похоронят Геннадия Кернеса на 2-м городском кладбище.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.