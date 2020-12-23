Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Харьков, чтобы попрощаться с Геннадием Кернесом, который умер 17 декабря.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После отпевания Кернеса в Благовещенском соборе тело мэра Харькова перевезли в театр оперы и балета.

Туда приехали и мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов и другие.

Журналистам Виталий Кличко сказал, что смерть Кернеса сразу показывает, как к нему относилась большая часть горожан. По его словам, Геннадия Кернеса люди уважали.

“В Харькове порядок, и в Харькове есть с чего брать пример. Мое личное отношение … Я помню, как мы много раз спорили из-за того, какой центр лучше – Киев или Харьков. Это было такое себе соревнование, кто предоставит лучший сервис”, – заявил журналистам Виталий Кличко.

Почтить память Геннадию Кернесу пришли и тысячи харьковчан.

Похоронят Геннадия Кернеса на 2-м городском кладбище.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.