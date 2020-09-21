Соответствующие данные опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Речь идет о крупнейшей утечке секретных документов из досье FinCEN – специального подразделения по противодействию финансовым преступлениям, которое входит в структуру министерства финансов США.

Какие файлы исследовались?

Файлы FinCEN оказались в распоряжении американского издания BuzzFeed News. Оно передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах). Впоследствии их на протяжении 16 месяцев анализировали около 400 журналистов.

Среди них были и украинские журналисты, в частности от агентства “Слидство.Инфо”.

Файлы FinCEN – это более 2500 документов. Большая часть из них – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы.

Эти документы являются одними из наиболее тщательно охраняемых в международной банковской системе, сообщает британское агентство ВВС.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он заподозрил клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

В таких отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов. В то же время сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Отмывание денег – это процесс перевода “грязных денег” (например, доходов от торговли наркотиками или от коррупционных схем) на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет установить.

Стоит отметить, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги. По закону банки должны знать, кто является их клиентом.

В руки журналистов попали данные о подозрительных транзакциях через такие крупные банки, как HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered Bank, Bank of New York Mellon и другие.

Транзакции касаются многих стран (от Туркменистана до Сингапур), преступлений (от наркотрафика до продажи старого оборудования под видом нового), а также политиков, в частности Пола Манафорта и Владимира Путина.

В документах, среди прочего, показано, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Результаты расследования журналисты начали публиковать в воскресенье вечером.

Что было обнаружено?

Банк HSBC позволял мошенникам перемещать по всему миру миллионы долларов украденных денег, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была незаконной.

Банк JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 млрд долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому эта компания принадлежит. Впоследствии выяснилось, что компания могла принадлежать человеку, входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

• Один из ближайших соратников лидера России Владимира Путина использовал лондонский Barclays Bank, чтобы обойти санкции.

Центральный банк ОАЭ не отреагировал на предупреждения относительно местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank перемещал “грязные” деньги людей, связанных с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.

Банк Standard Chartered переводил деньги Arab Bank в течение более 10 лет после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.

Как пишет издание The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа – Пол Манафорт, который также сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Впоследствии Манафорт был осужден в США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Согласно документам, с 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 млн долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

В отдельном отчете говорится о банковских переводах JP Morgan на сумму более 1 млрд долларов, которые были связаны с Семеном Могилевичем (предполагаемым боссом российской организованной преступности, который был включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР).

Пол Манафорт. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Досье FinCEN и украинцы

Как сообщает “Слидство.Инфо”, в досье FinCEN всплывают компании, связанные с олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и другими украинцами. Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны Дмитрий Фирташ, а также Андрей Клюев – экс-глава администрации президента Виктора Януковича.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена, соратника Виктора Януковича – Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова, что в Макеевке.