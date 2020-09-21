Утечка финансовых документов, связанных с транзакциями на общую сумму около 2 трлн долларов, показала, что ряд крупных мировых банков позволяли отмывать незаконные денежные средства ("грязные деньги").

Соответствующие данные опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Речь идет о крупнейшей утечке секретных документов из досье FinCEN – специального подразделения по противодействию финансовым преступлениям, которое входит в структуру министерства финансов США.

Какие файлы исследовались?

Файлы FinCEN оказались в распоряжении американского издания BuzzFeed News. Оно передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах). Впоследствии их на протяжении 16 месяцев анализировали около 400 журналистов.

Среди них были и украинские журналисты, в частности от агентства “Слидство.Инфо”.

Файлы FinCEN – это более 2500 документов. Большая часть из них – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы.

Эти документы являются одними из наиболее тщательно охраняемых в международной банковской системе, сообщает британское агентство ВВС.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он заподозрил клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

В таких отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов. В то же время сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Отмывание денег – это процесс перевода “грязных денег” (например, доходов от торговли наркотиками или от коррупционных схем) на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет установить.

Стоит отметить, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги. По закону банки должны знать, кто является их клиентом.

В руки журналистов попали данные о подозрительных транзакциях через такие крупные банки, как HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered Bank, Bank of New York Mellon и другие.

Транзакции касаются многих стран (от Туркменистана до Сингапур), преступлений (от наркотрафика до продажи старого оборудования под видом нового), а также политиков, в частности Пола Манафорта и Владимира Путина.

В документах, среди прочего, показано, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Результаты расследования журналисты начали публиковать в воскресенье вечером.

Что было обнаружено?

• Банк HSBC позволял мошенникам перемещать по всему миру миллионы долларов украденных денег, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была незаконной.

• Банк JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 млрд долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому эта компания принадлежит. Впоследствии выяснилось, что компания могла принадлежать человеку, входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

• Один из ближайших соратников лидера России Владимира Путина использовал лондонский Barclays Bank, чтобы обойти санкции.

• Центральный банк ОАЭ не отреагировал на предупреждения относительно местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.

• Deutsche Bank перемещал “грязные” деньги людей, связанных с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.

• Банк Standard Chartered переводил деньги Arab Bank в течение более 10 лет после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.

Как пишет издание The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа – Пол Манафорт, который также сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Впоследствии Манафорт был осужден в США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Согласно документам, с 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 млн долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

В отдельном отчете говорится о банковских переводах JP Morgan на сумму более 1 млрд долларов, которые были связаны с Семеном Могилевичем (предполагаемым боссом российской организованной преступности, который был включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР).

Досье FinCEN и украинцы

Как сообщает “Слидство.Инфо”, в досье FinCEN всплывают компании, связанные с олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и другими украинцами. Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны Дмитрий Фирташ, а также Андрей Клюев – экс-глава администрации президента Виктора Януковича.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена, соратника Виктора Януковича – Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова, что в Макеевке.