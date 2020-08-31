Об этом сообщают #Буквы.
Украинский волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес в свою базу Витольда Фокина.
Первого премьер-министра, члена украинской делегации в ТКГ по Донбассу назвали “провокатором” и обвинили в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине, отрицании российской агрессии, манипуляция общественно значимой информацией.
Кроме того, Фокина обвинили в участии в попытках легализации российско-террористических формирований на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Причиной для этого стали заявления Фокина, которые он сделал во время интервью изданию “Страна.ua”. Как сообщалось, Фокин выступил за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
Напомним, 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин. #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому. 18 августа Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина в состав делегации. Он стал первым заместителем главы делегации.
- Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал Фокина о предоставлении особого статуса всему Донбассу и заявил, что его нужно отозвать из ТКГ.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина по особого статуса для Донбасса и амнистии боевиков являются провокационными и спекулятивными.
- В Офисе президента заявили, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе не отражают официальной позиции Украины.
- В “Европейской Солидарности” требуют немедленного увольнения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за его последних заявлений.