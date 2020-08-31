Першого прем'єр-міністра, заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна внесли до бази сайту "Миротворець".

Об этом сообщают #Буквы.

Украинский волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес в свою базу Витольда Фокина.

Первого премьер-министра, члена украинской делегации в ТКГ по Донбассу назвали “провокатором” и обвинили в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине, отрицании российской агрессии, манипуляция общественно значимой информацией.

Кроме того, Фокина обвинили в участии в попытках легализации российско-террористических формирований на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.