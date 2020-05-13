Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о сокращении его должности в компании и дальнейшем увольнении.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, уже через 2 месяца ему придется уйти из “Нафтогаза”.

“Друзья, меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из “Нафтогаза”, – написал Витренко.

Он считает, что его увольнение связано с тем, что “сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с “Газпромом”.

Витренко также отметил, что глава правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев остается в компании.

“Нет, Коболева не увольняют. Напротив, Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня”, – подчеркнул Витренко.

Исполнительный директор компании отметил, что у него с Коболевым разные культуры управления.

“Показательно, что когда Коболев действительно может похвастаться участием в громких победах “Нафтогаза”, то он был членом команды, в которой я и был лидером. При этом важно, что он не смотря на то, что он был формально моим начальником, в этих командах культуру управления определял больше я, а он подстраивался”, – добавил он.

Как известно, Витренко в “Нафтогазе” отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом” и координирует работу по разработке и систематическому обновлению макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.

Витренко сотрудничает с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником разных руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз” на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го является исполнительным директором компании.