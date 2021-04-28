Юрій Вітренко розповів, що його повернення до "Нафтогазу" на посаду голови правління ініціювали прем'єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром та віцепрем'єром не вдалося.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд ухвалив рішення щодо припинення повноважень незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останніми місяцями працював в уряді.

Вітренко зазначив, що кадрові зміни ініціювало керівництво країни, коли призначити його в уряд, як планували, не вдалося.

“Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем’єр — міністром енергетики через об’єктивні і суб’єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни — і президент, і прем’єр-міністр — запропонували розглянути такий варіант“, — сказав Вітренко.

Вітренко також зазначив, що повернувся до компанії вже вшосте, але планував більше не працювати там. Питання щодо призначення, зізнається Вітренко, вирішували за лічені години.

Як Вітренка міністром призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики.

#Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, у такому статусі він міг перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.

Тоді було ухвалено закон щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. У цьому документі були правки “під Вітренка”. Вони передбачали виключення обмежень щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

За час перебування на посаді в.о. міністра Юрій Вітренко встиг запропонувати “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”, а потім заявити, що Україні потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.