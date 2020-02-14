Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплаты ему премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он сообщил в эфире “UA: Перший”.

“Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы (а выплата зарплаты – это закон), то тогда мы должны защищать свои права… Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов”, – отметил Витренко.

Он уточнил, что иск был подан в Печерский районный суд Киева. В исковом заявлении Витренко требует исполнения трудового договора.

“Я требую выполнения “Нафтогазом” обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству. Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года, – ред.)”, – подчеркнул Витренко.

Он проинформировал, что премия за победу над “Газпромом” положена не только руководству “Нафтогаза”, но и нескольким десяткам сотрудников компании.

Витренко также заявил, что предлагал руководству Украины разделить деньги, которые заработала команда “Нафтогаза”, между всеми гражданами страны. Согласно его подсчетам, каждый украинец при разделе этих средств получил бы по 6 тысяч грн.

“Я предложил политическому руководству Украины разделить все заработанные моей командой деньги… между всеми гражданами Украины. И не только мою премию, потому что слишком мало получится, а делить все деньги, которые заработала моя команда. Это $ 3 млрд – последний платеж, который мы получили по решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили $ 2,1 млрд, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс $ 7,2 млрд — это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. То есть вместе — это $ 10 млрд. Делим на всех граждан Украины – выходит по 6 тысяч гривен. Если на семью – то это 16 тысяч гривен”, – сообщил Витренко.

Он уточнил, что в руководстве Украины не отреагировали на данное предложение.

“Я предложил это, но, к сожалению, до сих пор не было ответа от политического руководства”, – сказал Витренко.

(На видео – с 1 часа 2 мин.)