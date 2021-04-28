У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів України під час засідання загальних зборів акціонерів НАК “Нафтогаз України” призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що під час засідання розглянули звіт про діяльність “Нафтогазу” у 2020 році. Виявилося, що чистий консолідований збиток групи компаній “Нафтогаз” у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

“Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК “Нафтогаз України” у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК “Нафтогаз України” у 2020 році визнано незадовільною”, – йдеться у повідомленні.

Кабмін вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

“Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”, – повідомили у Кабміні.

Уряд поставив йому завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.

Нагадаємо, що 16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.