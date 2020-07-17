В четверг, 16 июля, экс-директор по развитию бизнеса и исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко завершил работу в компании.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в Facebook.

“Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома — направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины”, — написал он.

Он заявил, что все годы работы в компании “делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость”.

Как известно, Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом” и координировал работу по разработке и систематическому обновлению макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником разных руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз” на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го являлся исполнительным директором компании.