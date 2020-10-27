Об этом Схинас сообщил в Twitter.
Известно, что о своем диагнозе Схинас узнал случайно после планового теста на COVID-19.
“Я только что узнал, что мой регулярный плановый тест на COVID-19 перед заседанием Коллегии комиссаров вернулся положительным. Сейчас я самоизолируюсь, как требуется. Берегите себя”, написал Схинас.
Отметим, что Маргаритис Схинас в Еврокомиссии отвечает за “пропаганду европейского образа жизни”: миграция, безопасность, социальные права, здравоохранение, образование, культура, молодежь, церкви.
- Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заразился коронавирусом COVID-19. Известно, что у Спана наблюдаются характерные симптомы простуды. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Сразу после подтверждения диагноза министр направился на самоизоляцию.
- Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом COVID-19: 24 октября он получил положительный результат теста. Кличко уточнил, что “пытался беречься” и, учитывая специфику своей работы, регулярно делал тесты на коронавирус.