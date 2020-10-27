Во вторник, 27 октября, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас получил положительный результат теста на коронавирус. После этого чиновник немедленно отправился на самоизоляцию.

Об этом Схинас сообщил в Twitter.

Известно, что о своем диагнозе Схинас узнал случайно после планового теста на COVID-19.

“Я только что узнал, что мой регулярный плановый тест на COVID-19 перед заседанием Коллегии комиссаров вернулся положительным. Сейчас я самоизолируюсь, как требуется. Берегите себя”, написал Схинас.

Отметим, что Маргаритис Схинас в Еврокомиссии отвечает за “пропаганду европейского образа жизни”: миграция, безопасность, социальные права, здравоохранение, образование, культура, молодежь, церкви.