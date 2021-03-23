Облака пепла и газа после извержения Везувия в 79 году нашей эры убили древнее римский город Помпеи за 15 минут.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно исследованию ученых Университета Бари, Национального института геофизики и вулканологии (INGV) и Британской геологической службы в Эдинбурге, во время извержения вулкана в Помпеях умерли примерно 2 тысячи человек.

Они задохнулись газами и пеплом, а их тела покрылись вулканическими обломками. Так называемый пирокластический поток из застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов обрушился на город всего через несколько минут после начала извержения.

Отмечается, что смертоносная туча имела температуру более 100 градусов Цельсия и состояла из CO2, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла.

Исследование подтверждает, что жителям не удалось спастись, и большинство умерших задохнулись в своих домах, кроватях или на улицах и площадях города. Модель оценивает, что газы, пепел и вулканические частицы поглотили бы город в течение 10-20 минут.

“Те 15 минут в этом адском облаке, видимо, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи переживали землетрясения, но не извержения, поэтому они были застигнуты врасплох”, – отметил старший научный сотрудник обсерватории Везувия INGV Роберто Исайя.