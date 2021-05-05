6 травня відбудеться кілька зустрічей американського державного секретаря Ентоні Блінкена з українськими урядовцями в рамках його офіційного візиту.

Про деталі запланованих зустрічей повідомили на сайті Держдепу США.

Українські ЗМІ, посилаючись на дані FlightRadar, повідомили, що літак Блінкена вже приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

“Коли держсекретар Ентоні Блінкен прилетить до України рано-вранці в четвер, він побачить відому нам сцену: країна з останніх сил намагається захищати себе зовні та змінюватися зсередини”, – написали в The New York Times.

Блінкен — перший високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який прилетів до України з офіційним візитом. Його завдання на зустрічі з Зеленським полягатиме в тому, аби запевнити його в американській підтримці під час російської агресії біля східного кордону.

Водночас Блінкен висловить невдоволення США щодо корумпованої політичної системи України.

Заплановано, що Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, головою уряду Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він збирається говорити з ними про американську підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також — вказувати на потребу в проведенні реформ задля процвітання демократичних інститутів та євроатлантичного майбутнього.