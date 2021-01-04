Определены победители конкурса социальных инициатив для противодействия эпидемии COVID-19 и ее последствий. Четыре ОГО получат по 10 000 евро от Европейского Союза.

Целью конкурса было отметить организации, реализующие социальные инициативы, связанные с эпидемией COVID-19 и ее последствиями.

“Мы решили провести этот конкурс, поскольку знаем, что ОГО, которые предоставляют социальные услуги, часто не имеют времени, чтобы готовить качественные грантовые заявки. Мы уверены, что уход от подачи традиционных проектных заявок станет шансом для тех, кто не совсем разбирается в бумажной работе, но предоставляет качественные социальные услуги “- Анна Котенко, менеджер проекту” Повышение способности ОГО социальной сферы Украины”.

Всего на конкурс направилось 97 организаций-претендентов, к этапу голосования прошли 67 организаций.

Голосование проходило на сайте организатора в течение 1-15.12.2020 года и каждый желающий мог отдать свой голос за инициативу которая понравилась. За этот период к голосованию присоединилось более 22 тыс. Человек со всей Украины.

Предлагаем ознакомиться с инициативами которые победили.

“ДоброДвиж”, Украинская академия лидерства

“Всегда открыты для женщин”, благотворительный Фонд “Назарет”

Сократить дистанцию! Поддержи людей с инвалидностью во время пандемии, Религиозная организация “Украинский католический университет украинской греко-католической церкви” (ЦЕНТР ЕМАУС)

Проект “Голодный карантин”, Благодійний Фонд “Я майбутнє України”

Результаты подсчета и все инициативы, которые принимали участие в голосовании можно посмотреть на сайте организатора

Конкурс социальных инициатив для противодействия эпидемии COVID-19 и его последствий проходит в рамках деятельности Проекта ЕС «Повышение способности ОГО социальной сферы Украины” (EU4CSOs) при финансовой поддержке Европейского Союза, и реализуется Благотворительной организацией “Сеть 100 процентов жизни Ровно”.

#ПрямуємоРазом #ДолаємоCovid #EU4CSOs