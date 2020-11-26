Организаторы конкурса самых смешных фотографий домашних животных (Comedy Pet Photography Awards) объявили победителей. На забавных снимках запечатлены не только кошки и собаки, но и другие питомцы.

Фото-победители в различных категориях опубликованы на сайте Comedy Pet Photography Awards.

В конкурсе участвуют снимки домашних животных в различных забавных позах.

Главным призером стал пес по кличке Лапша. Снимок “Сторожевая собака на дежурстве” с его участием (авторства Эльке Фогельсанг) был признан абсолютным победителем конкурса в 2020 году. За это фото Фогельсанг получила денежный приз в размере 3 тысяч фунтов стерлингов (около 4 тысяч долларов)

Этот же снимок Лапши занял первое место в категории “Собаки”.

Основателями конкурса являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Суллам (они также основали конкурс самых смешных фото диких животных – Comedy Wildlife Photography Awards).

Как отметил Суллам, в 2020 году домашние питомцы стали одним из немногих источников радости для многих людей, которые находятся дома, в изоляции, из-за пандемии коронавируса.

“Важность домашних животных в нашей жизни… часто недооценивается и принимается как должное. Но этот год действительно дал нашим питомцам шанс проявить себя, и я думаю, что без них многим людям было бы труднее справляться с изоляцией. Спасибо нашим питомцам за то, что заставили нас улыбнуться и поддерживали нас в равновесии”, – подчеркнул Суллам, которого цитирует издание Insider.

Фото победителей

“Сторожевая собака на дежурстве”. Абсолютный победитель и победитель в категории “Собаки – наши лучшие друзья”. Фото: Elke Vogelsang

“Почему ты вверх ногами, мама?”. Категория “Наши сказочные кошачьи друзья”. Фото: Malgorzata (Gosia) Russell

“Сплетницы”. Категория “Могучая лошадь”. Фото: Magdalena Strakova

“Королева драмы”. Категория “Все остальные существа”. Фото: Anne Lindner

“Доброе утро, Фокс Малдер!”. Категория “Юниоры”. Фото: Ayden Brooks

“Утреннее настроение”. Категория “Питомцы, похожие на своих хозяев”. Фото: Hannah Seeger

Снимки, получившие высокую оценку:

“Держись крепче! Мы опаздываем”. Фото: Karen Hoglund

“Момент, когда вы осознаете, что уже слопали половину банки снэков”. Фото: Candice Sedighan

“Танцующий кот”. Фото: Iain McConnell

“Друг не позволит тебе делать глупости в одиночку”. Фото: Kerstin Ordelt

“Смотри, мама – я могу ходить по воде!”. Фото: John Carelli

“Белка!”. Фото: Elke Vogelsang

“Сверхдраматичный кот”. Фото: Iain McConnell

“Танцующий котенок”. Фото: Iain McConnell

“Ох!”. Фото: Dimpy Bhalotia

“Живой трофей”. Фото: Antonio Peregrino