Фото-победители в различных категориях опубликованы на сайте Comedy Pet Photography Awards.
В конкурсе участвуют снимки домашних животных в различных забавных позах.
Главным призером стал пес по кличке Лапша. Снимок “Сторожевая собака на дежурстве” с его участием (авторства Эльке Фогельсанг) был признан абсолютным победителем конкурса в 2020 году. За это фото Фогельсанг получила денежный приз в размере 3 тысяч фунтов стерлингов (около 4 тысяч долларов)
Этот же снимок Лапши занял первое место в категории “Собаки”.
Основателями конкурса являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Суллам (они также основали конкурс самых смешных фото диких животных – Comedy Wildlife Photography Awards).
Как отметил Суллам, в 2020 году домашние питомцы стали одним из немногих источников радости для многих людей, которые находятся дома, в изоляции, из-за пандемии коронавируса.
“Важность домашних животных в нашей жизни… часто недооценивается и принимается как должное. Но этот год действительно дал нашим питомцам шанс проявить себя, и я думаю, что без них многим людям было бы труднее справляться с изоляцией. Спасибо нашим питомцам за то, что заставили нас улыбнуться и поддерживали нас в равновесии”, – подчеркнул Суллам, которого цитирует издание Insider.
Фото победителей
“Сторожевая собака на дежурстве”. Абсолютный победитель и победитель в категории “Собаки – наши лучшие друзья”. Фото: Elke Vogelsang
“Почему ты вверх ногами, мама?”. Категория “Наши сказочные кошачьи друзья”. Фото: Malgorzata (Gosia) Russell
“Сплетницы”. Категория “Могучая лошадь”. Фото: Magdalena Strakova
“Королева драмы”. Категория “Все остальные существа”. Фото: Anne Lindner
“Доброе утро, Фокс Малдер!”. Категория “Юниоры”. Фото: Ayden Brooks
“Утреннее настроение”. Категория “Питомцы, похожие на своих хозяев”. Фото: Hannah Seeger
Снимки, получившие высокую оценку:
“Держись крепче! Мы опаздываем”. Фото: Karen Hoglund
“Момент, когда вы осознаете, что уже слопали половину банки снэков”. Фото: Candice Sedighan
“Танцующий кот”. Фото: Iain McConnell
“Друг не позволит тебе делать глупости в одиночку”. Фото: Kerstin Ordelt
“Смотри, мама – я могу ходить по воде!”. Фото: John Carelli
“Белка!”. Фото: Elke Vogelsang
“Сверхдраматичный кот”. Фото: Iain McConnell
“Танцующий котенок”. Фото: Iain McConnell
“Ох!”. Фото: Dimpy Bhalotia
“Живой трофей”. Фото: Antonio Peregrino
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