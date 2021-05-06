Про це повідомляє інтернет-видання UА-football.

За результатами півфіналів ці клуби вибили англійський “Арсенал” та італійську “Рому”, відповідно.

Обидва фіналісти створили собі гандикап у перших матчах. “Манчестер Юнайтед” розбив “Рому” 6:2, а “Вільярреал” мінімально обіграв “Арсенал” – 2:1. І цього вистачило для перемоги у протистоянні загалом.

У матчі-відповіді іспанці на виїзді зіграли в нульову нічию, а “Манчестер Юнайтед” у результативному матчі мінімально програв “Ромі” – 2:3.

Фінальний поєдинок відбудеться 26 травня. Початок о 22:00 за Києвом. Прийматиме матч Польща, місто Гданськ, стадіон “Енерга”.

Стадіон Енергія-Гданська буде заповнений на 25% від місткості. Таким чином, вирішальний матч Ліги Європи зможуть відвідати 9,5 тисячі глядачів.

Два клуби, які вийшли у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на сайті УЄФА для широкої публіки.

Решта квитків зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, комерційних партнерів і мовників.

Продаж квитків вже стартував. До п’ятниці, 7 травня, 15:00 за київським часом вболівальники зможуть залишати заявки на їхню покупку не більше двох в одні руки.

Скільки коштують квитки:

Квитки 1-ї категорії: 130 євро

Квитки 2-ї категорії: 90 євро

Квитки 3-ї категорії: 65 євро

Квитки 4-ї категорії: 40 євро.