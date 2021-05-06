Про це повідомляє інтернет-видання UА-football.
За результатами півфіналів ці клуби вибили англійський “Арсенал” та італійську “Рому”, відповідно.
Обидва фіналісти створили собі гандикап у перших матчах. “Манчестер Юнайтед” розбив “Рому” 6:2, а “Вільярреал” мінімально обіграв “Арсенал” – 2:1. І цього вистачило для перемоги у протистоянні загалом.
У матчі-відповіді іспанці на виїзді зіграли в нульову нічию, а “Манчестер Юнайтед” у результативному матчі мінімально програв “Ромі” – 2:3.
Фінальний поєдинок відбудеться 26 травня. Початок о 22:00 за Києвом. Прийматиме матч Польща, місто Гданськ, стадіон “Енерга”.
Стадіон Енергія-Гданська буде заповнений на 25% від місткості. Таким чином, вирішальний матч Ліги Європи зможуть відвідати 9,5 тисячі глядачів.
Два клуби, які вийшли у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на сайті УЄФА для широкої публіки.
Решта квитків зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, комерційних партнерів і мовників.
Продаж квитків вже стартував. До п’ятниці, 7 травня, 15:00 за київським часом вболівальники зможуть залишати заявки на їхню покупку не більше двох в одні руки.
Скільки коштують квитки:
Квитки 1-ї категорії: 130 євро
Квитки 2-ї категорії: 90 євро
Квитки 3-ї категорії: 65 євро
Квитки 4-ї категорії: 40 євро.
- Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі новин про створення Європейської Суперліги вводить новий формат єврокубків сезону 2024/25. Зміни торкнуться передусім Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.