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Вятрович призвал на митинг под ВР: «слуги» завтра могут протащить «языковой» законопроект Бужанского

Верховная Рада может рассмотреть скандальный законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях".

Четверг, 16 июля 2020, 19:18

Об этом сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Владимир Вятрович.

“Внимание! Русификаторский законопроект Бужанского  “слуги” попытаются протащить завтра, 17 июля, в последний день сессии. Спасибо всем, кто сегодня пришел под Верховную Раду. Благодаря Вам они не посмели сегодня, в день 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины и первой годовщины силу закона о языке, голосовать за законопроект, который русифицирует украинское образование. Именно не посмели. Но не отказались от намерений”, – написал он.

Вятрович сообщил, что законопроект Бужанского будет стоять в повестке дня пятничого пленарного заседания.

“Мы в сессионном зале сделаем все возможное, чтобы сорвать любые попытки рассматривать этот законопроект. Но очень многое зависит от того, что будет происходить под стенами парламента. Поэтому обращаюсь прежде всего к киевлянам с большой просьбой: придите завтра на 9:30 на пикетирование Верховной Рады. Чем больше нас будет под Радой, тем больше шансов, что до закрытия сессии (около 13 часов) мы не позволим “слугам” принять этот законопроект”, – подчеркнул нардеп.

Напомним, в Верховной Раде опубликована повестка дня на 16 июля. В ней нет скандального законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях” (№2362), или законопроект Бужанского.

По словам Тараса Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект “слуги” Бужанского, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен.

Также профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Как известно, 16 мая 2019 года был  опубликован  закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”.

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря 2019 Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.

Теги: законопроект, языковой закон, Макс Бужанский, Слуга народа, , Вятрович

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