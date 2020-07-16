Вятрович призвал на митинг под ВР: «слуги» завтра могут протащить «языковой» законопроект Бужанского

Верховная Рада может рассмотреть скандальный законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях".

Об этом сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Владимир Вятрович.

“Внимание! Русификаторский законопроект Бужанского “слуги” попытаются протащить завтра, 17 июля, в последний день сессии. Спасибо всем, кто сегодня пришел под Верховную Раду. Благодаря Вам они не посмели сегодня, в день 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины и первой годовщины силу закона о языке, голосовать за законопроект, который русифицирует украинское образование. Именно не посмели. Но не отказались от намерений”, – написал он.

Вятрович сообщил, что законопроект Бужанского будет стоять в повестке дня пятничого пленарного заседания.

“Мы в сессионном зале сделаем все возможное, чтобы сорвать любые попытки рассматривать этот законопроект. Но очень многое зависит от того, что будет происходить под стенами парламента. Поэтому обращаюсь прежде всего к киевлянам с большой просьбой: придите завтра на 9:30 на пикетирование Верховной Рады. Чем больше нас будет под Радой, тем больше шансов, что до закрытия сессии (около 13 часов) мы не позволим “слугам” принять этот законопроект”, – подчеркнул нардеп.