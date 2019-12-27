Народный депутат Украины Владимир Вятрович направил депутатское обращение в СБУ с целью привлечения к ответственности за конференцию в Киеве, проведенную ко дню рождения Сталина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вятрович подчеркивает, что Служба безопасности должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания.

“Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это “общественных” инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине”, – пишет он.

При этом нардеп поставил СБУ несколько вопросов

“Было ли Службе безопасности Украины известно о совершении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий? Или СБУ инициировала привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мер во втором полугодии 2019 года?”, – написал он.

Напомним, что официально запрещенная в Украине так называемая “Коммунистическая партия Украина” провела в Киеве конференцию, посвященную дню рождения Иосифа Сталина.