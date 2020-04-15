Народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Вятровича, его вызывают в качестве свидетеля через проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.

“Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским – за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?”, – написал он.

Вятрович добавил, что вызов подписал следователь Амелин.

“Вызов подписал следователь Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за” игнорирования “государственной измены Ермаком и Кучмой”, – отметил политик.

Ранее Макс Бужанский заявил, что Владимир Вятрович, будучи главой Украинского института национальной памяти (УИНП), “легализовал нацизм”.