Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

Вятровича вызвали на допрос по делу о якобы превышении власти в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году.

“Побывал на допросе в ГБР. Проинформировал следователя, для чего и как мы организовали международный форум памяти жертв Голодомора. Уверен, что предоставленной информации должно быть достаточно, чтобы закрыть это бессмысленное дело и не тратить ни моего времени, ни средств и времени Государственного бюро расследований”, – подчеркнул Вятрович в Facebook.

Стоит отметить, что сегодня под здание ГБР пришли поддержать коллегу нардепы от “Европейской Солидарности” (София Федина, Ростислав Павленко и другие).

Перед допросом Вятрович напомнил, что дело против него инициировал нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский.

“Я сегодня вызван на допрос по делу, которое, очевидно, очень понравится Российской Федерации, – делу организации международного форума памяти жертв Голодомора в 2018 году. Я здесь для того, чтобы услышать, в чем злоупотребления власти в попытках рассказать Украине и миру правду о Голодоморе. Я здесь для того, чтобы понять, на что тратятся наши деньги в этой структуре, которая гордо называется Государственное бюро расследований… Хочу понять, как такое абсурдное дело, инициированное клеветой депутата Бужанского, имеет вообще право на жизнь и забирает внимание такой серьезной структуры как ГБР”, – подчеркнул Вятрович в комментарии журналистам перед допросом.

По мнению нардепа, не случайно он получил вызов на допрос через два дня после того, как обратился в суд, “оспаривая бездействие ГБР”, которое “не хотело замечать государственной измены в действиях господина Ермака (главы Офиса президента, – ред.) и Кучмы (второго президента Украины, – ред.), подписавших соответствующие документы в Минске, по сути легализируя террористические организации “ЛНР” и “ДНР”.

Вятрович заверил, что намерен отвечать на вопросы следователей по делу.

По итогам допроса нардеп сообщил журналистам, что дал показания в качестве свидетеля по делу о средствах, потраченных на проведение в 2018 году форума памяти жертв Голодомора.

“Надеюсь, что мои основательные показания дали понимание, что на самом деле не существует оснований для расследования”, – подчеркнул Вятрович, которого цитирует агентство “Укринформ”.

Депутат добавил, что не видит никаких оснований для повторного допроса.

“Я подчеркивал, что форум проходил во исполнение указа президента от 2016 года, во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета Министров от 2017 года, приказов Украинского института национальной памяти. Это было юбилейное мероприятие к 85-й годовщине Голодомора, в котором приняли участие около 700 человек, из них десятки людей – известные исследователи из-за рубежа”, – рассказал Вятрович.