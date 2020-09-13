Об этом сообщается на официальной странице для украинских пользователей.
“Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее – вы можете с комфортом общаться с близкими, слушать любимые песни, читать и публиковать заметки, а еще решать ежедневные дела и бытовые хлопоты с помощью мини-приложений”, – говорится в сообщении.
Украинские власти пока никак не прокомментировали это заявление.
- Ранее сообщалось, что 15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”.
- 15 мая 2017 года пятый президент Украины своим указом привел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине ряда российских компаний. В частности, запрет касался ресурсов “Одноклассники”, “ВКонтакте” и “Яндекс”.
- Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.