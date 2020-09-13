Разработчики социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что в Украине ВК теперь можно пользоваться без VPN.

Об этом сообщается на официальной странице для украинских пользователей.

“Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее – вы можете с комфортом общаться с близкими, слушать любимые песни, читать и публиковать заметки, а еще решать ежедневные дела и бытовые хлопоты с помощью мини-приложений”, – говорится в сообщении.

Украинские власти пока никак не прокомментировали это заявление.