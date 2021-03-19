«Крайне сложная ситуация»: Данилов анонсировал заседание СНБО по локдауну

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проведет заседание по возможному введению локдауна в Украине. Оно состоится в ближайшее время.

Об этом на брифинге 19 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание СНБО по этому поводу будет проводиться”, – сказал он.

Данилов подчеркнул, что в Украине “крайне сложная ситуация с распространением коронавируса”. Однако Аппарат СНБО стал рассылать информационные письма органам местного самоуправления. После этого местные власти начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Данилов подчеркнул, что такая схема должна была действовать с начала эпидемии в Украине.