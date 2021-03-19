«Крайне сложная ситуация»: Данилов анонсировал заседание СНБО по локдауну

Об этом на брифинге 19 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание СНБО по этому поводу будет проводиться”, – сказал он.
Данилов подчеркнул, что в Украине “крайне сложная ситуация с распространением коронавируса”. Однако Аппарат СНБО стал рассылать информационные письма органам местного самоуправления. После этого местные власти начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.
Данилов подчеркнул, что такая схема должна была действовать с начала эпидемии в Украине.
Напомним, в пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о применении санкций против 19 компаний в сфере пользования недрами.
- Ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, которые предали присягу и работают в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.
- Совет нацбезопасности и обороны поручил провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами за последние 27 лет.