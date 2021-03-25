Влад Сорд объяснил, что заставило его пойти на акцию протеста на Банковой

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
“Я расскажу, как началась эта история, и вы сами сделаете выводы. Мы, как издательство “Дім химер”, занимаемся отстаиванием активной своей гражданской позиции. Видя всю эту несправедливость, творящуюся в стране, мы поддержали Сергея Стерненко и Андрея Антоненко, остальных политзаключенных собственной гривной. С каждой проданной нашей книги 10% мы перечисляем жене Антоненко. Как участник Революции Достоинства, как ветеран, я просто не имел достаточно совести сидеть на месте, на диване и ограничиться только этим. Я и раньше присутствовал на многих акциях, под многими судами я был. И на этот раз это было просто не исключение”, – отметил Влад Сорд.
Он опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что был знаком лично с Сергеем Стерненко.
“Мы можем где-то виделись когда-то раз или два в жизни максимум. Мы не координировались с друзьями, не договаривались, что мы будем ехать конкретно куда-то там и так далее. Это оказалось все спонтанно. Я взял билет из Винницы и поехал туда. У меня был билет в тот же день обратно. И там уже мы встретились со многими. Там я увидел много знакомых лиц. Потому что многие сознательных людей, особенно среди тех, кто достаточно читает”, – рассказал подозреваемый в хулиганстве.
Сорд заявил, что человек, на видео бьющий окна в здании Офиса президента во время недавних протестов, похож на тысячу других мужчин.
“Я по совету адвоката не могу комментировать эпизод о разбитых окнах, но человек, которого вы видите на видео, похож равно на меня, на Дзидзьо и еще на тысячу бородатых мужчин в черных куртках”, – отметил Сорд.
Активист добавил, что ему грозит до семи лет лишения свободы.
На программе присутствовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который прокомментировал слова ветерана о бородатых мужчинах: “После того, как он сказал в эфире, что это был не он, а человек, похожий на известного певца Дзидзьо, у меня появились сомнения, что это был именно он. Поэтому пусть суд решит, какую устанавливать меру ответственности, хотя считаю, что у следствия было достаточно оснований, чтобы объявить о подозрении именно Владу “.
Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции был задержан ветеран и основатель издательства “Дім химер” Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен.
- По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.
- Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери. 22 марта здание начали чистить от надписей краской. По какому ценнику будут чинить Офисом компания, пока неизвестно.
- Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч.