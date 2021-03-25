Влад Сорд объяснил, что заставило его пойти на акцию протеста на Банковой

Участник акции у ОП, ветеран и основатель издательства "Дім химер" Влад Сорд (Владислав Гранецкий-Стафийчук - настоящее имя), отправленный судом под круглосуточный домашний арест, рассказал, что заставило его выйти на акцию протеста под Офис президента.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

“Я расскажу, как началась эта история, и вы сами сделаете выводы. Мы, как издательство “Дім химер”, занимаемся отстаиванием активной своей гражданской позиции. Видя всю эту несправедливость, творящуюся в стране, мы поддержали Сергея Стерненко и Андрея Антоненко, остальных политзаключенных собственной гривной. С каждой проданной нашей книги 10% мы перечисляем жене Антоненко. Как участник Революции Достоинства, как ветеран, я просто не имел достаточно совести сидеть на месте, на диване и ограничиться только этим. Я и раньше присутствовал на многих акциях, под многими судами я был. И на этот раз это было просто не исключение”, – отметил Влад Сорд.

Он опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что был знаком лично с Сергеем Стерненко.

“Мы можем где-то виделись когда-то раз или два в жизни максимум. Мы не координировались с друзьями, не договаривались, что мы будем ехать конкретно куда-то там и так далее. Это оказалось все спонтанно. Я взял билет из Винницы и поехал туда. У меня был билет в тот же день обратно. И там уже мы встретились со многими. Там я увидел много знакомых лиц. Потому что многие сознательных людей, особенно среди тех, кто достаточно читает”, – рассказал подозреваемый в хулиганстве.

Сорд заявил, что человек, на видео бьющий окна в здании Офиса президента во время недавних протестов, похож на тысячу других мужчин.

“Я по совету адвоката не могу комментировать эпизод о разбитых окнах, но человек, которого вы видите на видео, похож равно на меня, на Дзидзьо и еще на тысячу бородатых мужчин в черных куртках”, – отметил Сорд.

Активист добавил, что ему грозит до семи лет лишения свободы.

На программе присутствовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который прокомментировал слова ветерана о бородатых мужчинах: “После того, как он сказал в эфире, что это был не он, а человек, похожий на известного певца Дзидзьо, у меня появились сомнения, что это был именно он. Поэтому пусть суд решит, какую устанавливать меру ответственности, хотя считаю, что у следствия было достаточно оснований, чтобы объявить о подозрении именно Владу “.