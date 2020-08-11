Об этом говорится в заявлениии МИД Беларуси.
В МИД Беларуси призвали не торопиться с заявлениями, а ответственно оценить происходящее.
“Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами”, – говорится в заявлении.
В правительстве отметили, что Беларуси не безразлична реакция зарубежных партнеров и готовы предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за рубежа.
“Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов? Мы готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учитывать все позиции. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и более профессиональной, если всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране. Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность! “, – говорится в заявлении.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськои не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
- 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. Вечером понедельника министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.