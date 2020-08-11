Министерство иностранных дел Беларуси заявило о готовности правительства начать диалог с зарубежными партнерами в связи с протестами в стране.

Об этом говорится в заявлениии МИД Беларуси.

В МИД Беларуси призвали не торопиться с заявлениями, а ответственно оценить происходящее.

“Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами”, – говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что Беларуси не безразлична реакция зарубежных партнеров и готовы предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за рубежа.

“Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов? Мы готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учитывать все позиции. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и более профессиональной, если всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране. Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность! “, – говорится в заявлении.