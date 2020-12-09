Про це повідомляє видання “Грузия онлайн”.

Кобахидзе вспомнил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он назвал его “главным источником поляризации” в стране, отметив, что Саакашвили одновременно нарушает два конституционных критерия выборов.

“Он не гражданин Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению. Тем не менее, нашим украинским коллегам, к сожалению, не удалось помешать Саакашвили участвовать в избирательном процессе, однако мы не можем критиковать наших украинских друзей, которые сталкиваются с большим количеством трудностей” , – заявил Кобахидзе.

В связи с этим “Грузинская мечта” сейчас готовит законопроект, который запретит зарегистрироваться на выборах партиям, чьи лидеры не соответствуют избирательному законодательству.

“Решить этот вопрос и обеспечить выполнение Конституции – наш долг в первую очередь. Для этого во вновь созванном парламенте мы внесем законопроект, на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует критериям конституционного избирательного права. Это изменение не только обеспечит надлежащее выполнения конституционных требований, но также внесет значительный вклад в развитие грузинской демократии”, – пояснил Кобахидзе.