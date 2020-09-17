В правительстве Израиля призвали паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, вернуться домой.

Об этом в Twitter написал министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.

“Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы”, – написал он.

Министр призвал граждан Израиля вернуться в страну и по возвращении соблюдать предписания по самоизоляции.