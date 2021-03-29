Власти Киева не исключают закрытие школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

Об этом в эфире телеканала“Украина 24” заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

“Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантину со стороны горожан”, — заявил Поворозник.

По словам чиновника, за последние две недели власть добавила более 1000 койкомест в больницах, но заполненность до сих пор остается высокой.

На этом фоне власти не исключают усиление карантинных ограничений.

“Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу […], но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады, принимать решения, чтобы ограничить работу транспорта в целом”, — заявил чиновник.