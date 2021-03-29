Об этом в эфире телеканала“Украина 24” заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
“Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантину со стороны горожан”, — заявил Поворозник.
По словам чиновника, за последние две недели власть добавила более 1000 койкомест в больницах, но заполненность до сих пор остается высокой.
На этом фоне власти не исключают усиление карантинных ограничений.
“Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу […], но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады, принимать решения, чтобы ограничить работу транспорта в целом”, — заявил чиновник.
- Напомним, на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта.
- 22 марта Кабинет Министров предоставил полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений в работе общественного транспорта. Власти Киева приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы: как наземного, так и метрополитена.