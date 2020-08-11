Власти Литвы готовы предоставить убежище оппозиционерам из Беларуси

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, передает пресс-служба МВД Литвы.
“Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план на случай увеличения количества граждан Беларуси, ходатайствующих о предоставлении убежища в Литве. Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такой приют в нашей стране”, – заявила Тамашунене.
Она также выразила обеспокоенность действиями белорусских служб из-за подавления протестов.
“Представители белорусской оппозиции уже не первый раз ищут убежища в Литве. И если это произойдет на этот раз, как в силу политических обстоятельств, так и из-за возможных других угроз, мы готовы помочь им, пока у них не будет возможности благополучно вернуться домой”, – добавила министр.
МВД Литвы подчеркивает, что в 2014 году так же предлагали убежище украинским оппозиционерам.
Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.
Госдепартамент США и Белый дом также выразили обеспокоенность по поводу проведения выборов в Беларуси и призвали власти не применять силу к протестующим.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.