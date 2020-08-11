Власти Литвы готовы предоставить убежище оппозиционерам из Беларуси

В связи с протестами в Беларуси и давлением власти Литва готова предоставить убежище местным оппозиционерам. Вильнюс также готовится к наплыву политических беженцев.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, передает пресс-служба МВД Литвы.

“Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план на случай увеличения количества граждан Беларуси, ходатайствующих о предоставлении убежища в Литве. Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такой приют в нашей стране”, – заявила Тамашунене.

Она также выразила обеспокоенность действиями белорусских служб из-за подавления протестов.

“Представители белорусской оппозиции уже не первый раз ищут убежища в Литве. И если это произойдет на этот раз, как в силу политических обстоятельств, так и из-за возможных других угроз, мы готовы помочь им, пока у них не будет возможности благополучно вернуться домой”, – добавила министр.

МВД Литвы подчеркивает, что в 2014 году так же предлагали убежище украинским оппозиционерам.