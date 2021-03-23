Канцлер Германии Ангела Меркель объявила во вторник, что власти продлевают жесткий карантин в стране до 18 апреля.

Об этом она сообщила после переговоров с правительствами федеральных земель ФРГ, сообщает телеканал Deutsche Welle.

В частности, Меркель уточнила, что ограничения особенно усилят на время пасхальных праздников – в это время магазины, в том числе продуктовые, в должны будут закрыться.

Это объявление власти сделали как раз перед тем, как правительства федеральных земель согласились начать процесс постепенного снятия некоторых ограничений.

Наряду с продлением существующих мер – таких, как закрытие культурных, развлекательных и спортивных объектов, в пасхальный период будут применяться более жесткие ограничения.

Церквям будет предложено провести онлайн службы, посвященные празднику Пасхи.

Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Центры тестирования и вакцинации могут оставаться открытыми.

Будут запрещены публичные собрания.

Практически все магазины будут закрыты в течение пяти дней. В субботу, 3 апреля, могут открыться только продуктовые.

Любой гражданин Германии, отдыхающий за границей, должен будет пройти тестирование перед возвращением в страну.

В регионах, где индекс заражений за неделю превышает 100 на 100 тысяч человек, могут ужесточить ограничение социальных контактов, ввести ограничения на выход из дома, а также обязать носить медицинские маски в личных автомобилях.