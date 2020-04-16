Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что из-за пандемии коронавируса она и другие министры сократят свою заработную плату на 20 % на ближайшие полгода.

Об этом сообщает CNN.

“Мы солидарны с новозеландцами, которые зависят от субсидий, чья заработная плата сокращается и теми, кто теряет свои рабочие места в результате глобальной пандемии COVID-19. Сегодня я могу объявить, что и я, и министры правительства, и руководители государственных служб получат сокращение заработной платы на 20 % в течение следующих шести месяцев”, – сказала Ардерн.

По данным издания The Guardian, зарплата Ардерн сократится на 47 104 новозеландских доллара, министров кабинета на 26 900 новозеландских долларов, а вице-премьера Уинстона Петерса – на 33 473.

Премьер-министр Новой Зеландии добавила, что сокращение заработной платы не повлияет на фискальную политику ее правительства.

Отмечается, что Новая Зеландия оперативно отреагировала на вспышку. Правительство закрыло границы страны для иностранцев 19 марта. Также было ограничено передвижение людей. Кроме этого, в стране проводится широкое тестирование на коронавирус.