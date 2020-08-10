Об этом сообщает издание “Радыё Свабода”.

Как известно, в городах Беларуси второй вечер подряд продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов.

По данным МВД Беларуси, один из участников акции протеста пытался бросить взрывчатку в сторону правоохранителей, но пострадал сам.

“Во время беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого толпа строила баррикады, чтобы перекрыть движение. Во время противостояния с ОМОНом, который прибыл для разблокировки площади, один из участников протеста попытался бросить непознанное взрывное устройство в сторону правоохранительных органов. Оно взорвалось у него в руке, человек получил травмы, несовместимые с жизнью”, — отметили в министерстве.

В то же время издание “Наша Нива” сообщает, что в то самое время, когда человек погиб, демонстрантов обстреливали.

“В МВД утверждают, что в руках демонстранты взорвалось взрывное устройство, но журналисты с места событий сообщают, что в демонстрантов недавно стреляли. Была настоящая канонада”, — говорится в сообщении.

Также известно, что во время разгона протестующих в Минске были ранены журналисты. СМИ сообщали, что не менее двух человек пострадали от взрывов гранат на Пушкинской.