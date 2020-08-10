Об этом сообщает издание “Радыё Свабода”.
Как известно, в городах Беларуси второй вечер подряд продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов.
По данным МВД Беларуси, один из участников акции протеста пытался бросить взрывчатку в сторону правоохранителей, но пострадал сам.
“Во время беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого толпа строила баррикады, чтобы перекрыть движение. Во время противостояния с ОМОНом, который прибыл для разблокировки площади, один из участников протеста попытался бросить непознанное взрывное устройство в сторону правоохранительных органов. Оно взорвалось у него в руке, человек получил травмы, несовместимые с жизнью”, — отметили в министерстве.
В то же время издание “Наша Нива” сообщает, что в то самое время, когда человек погиб, демонстрантов обстреливали.
“В МВД утверждают, что в руках демонстранты взорвалось взрывное устройство, но журналисты с места событий сообщают, что в демонстрантов недавно стреляли. Была настоящая канонада”, — говорится в сообщении.
Также известно, что во время разгона протестующих в Минске были ранены журналисты. СМИ сообщали, что не менее двух человек пострадали от взрывов гранат на Пушкинской.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты. 10 и 11 августа демонстранты в Беларуси проводят новую акцию протеста.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.