Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Страна была одной из первых, кто пострадал от пандемии в прошлом году и стала образцом для подражания в мерах по отслеживанию контактов.
Но при этом власти затянули с прививками. Медицинский персонал, а также людей в домах престарелых начнут вакцинировать только на этой неделе.
Тем не менее у властей цель – в течение следующего месяца сделать прививку примерно 800 000 человек. Вакцины, которые будут использоваться – это AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
Премьер-министр Чунг Се Кюн выступил в защиту более позднего начала вакцинации, по его словам, это позволило увидеть, как вакцина работает в других странах.
“Это непростая цель, но мы стремимся завершить первую серию вакцинации 70% населения к концу третьего квартала сентября. Я считаю, что это возможно”, – сказал он.
Правительство закупило более чем достаточно вакцины для 55 миллионов человек в стране, но ожидается, что большая часть этих поставок поступит не раньше июля. У медицинских работников есть всего несколько месяцев, чтобы уложиться в установленные правительством сроки.
Сеул надеялся, что к концу этого года будет готова собственная вакцина, но сейчас это маловероятно. Считается, что надежда на “доморощенную” прививку – одна из причин, по которой правительство не торопилось вести переговоры с компаниями по производству вакцин.
В конце концов Сеул заключил контракты с Pfizer и Moderna в конце января.
Стоит отметить, что Южная Корея не является страной, избегающей массовых вакцинаций. Уровень прививок от основных болезней, таких как гепатит B, обычно выше, чем в США, Великобритании и Австралии.
- Вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и больше.