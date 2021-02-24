Власти Южной Кореи надеются, что к осени у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Страна была одной из первых, кто пострадал от пандемии в прошлом году и стала образцом для подражания в мерах по отслеживанию контактов.

Но при этом власти затянули с прививками. Медицинский персонал, а также людей в домах престарелых начнут вакцинировать только на этой неделе.

Тем не менее у властей цель – в течение следующего месяца сделать прививку примерно 800 000 человек. Вакцины, которые будут использоваться – это AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Премьер-министр Чунг Се Кюн выступил в защиту более позднего начала вакцинации, по его словам, это позволило увидеть, как вакцина работает в других странах.

“Это непростая цель, но мы стремимся завершить первую серию вакцинации 70% населения к концу третьего квартала сентября. Я считаю, что это возможно”, – сказал он.

Правительство закупило более чем достаточно вакцины для 55 миллионов человек в стране, но ожидается, что большая часть этих поставок поступит не раньше июля. У медицинских работников есть всего несколько месяцев, чтобы уложиться в установленные правительством сроки.

Сеул надеялся, что к концу этого года будет готова собственная вакцина, но сейчас это маловероятно. Считается, что надежда на “доморощенную” прививку – одна из причин, по которой правительство не торопилось вести переговоры с компаниями по производству вакцин.

В конце концов Сеул заключил контракты с Pfizer и Moderna в конце января.

Стоит отметить, что Южная Корея не является страной, избегающей массовых вакцинаций. Уровень прививок от основных болезней, таких как гепатит B, обычно выше, чем в США, Великобритании и Австралии.