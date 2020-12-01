Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Тони Эверс.
“Сегодня я выполнил свой долг, чтобы сертифицировать (официально утвердить – ред.) результаты выборов 3 ноября, и, как требует закон штата и федеральное законодательство, я подписал сертификат об утверждении списков выборщиков для избранного президента Джо Байдена и выбранной вицепрезиденткы Камалы Харрис”, – отметил Эверс.
Он поблагодарил организаторов выборов и сотрудников избирательных комиссий по всему штату за неустанную работу, направленную на обеспечение безопасных, справедливых и эффективных выборов.
- Верховный суд штата Невада заявил о победе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Власть Пенсильвании также утвердила победу Джо Байдена.