В штате Висконсин официально объявили Джо Байдена победителем президентских выборов на голосование в штате после частичного пересчета бюллетеней.

Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Тони Эверс.

“Сегодня я выполнил свой долг, чтобы сертифицировать (официально утвердить – ред.) результаты выборов 3 ноября, и, как требует закон штата и федеральное законодательство, я подписал сертификат об утверждении списков выборщиков для избранного президента Джо Байдена и выбранной вицепрезиденткы Камалы Харрис”, – отметил Эверс.

Он поблагодарил организаторов выборов и сотрудников избирательных комиссий по всему штату за неустанную работу, направленную на обеспечение безопасных, справедливых и эффективных выборов.