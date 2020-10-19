Правительство Словении ввело комендантский час и запрет на передвижение между регионами. По всей стране объявили эпидемию коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает RTV.

Комендантский час вступит в силу завтра, 20 октября, и будет действовать с 21:00 до 6:00. Нарушить его можно только в случае поездки на работу или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, нельзя собираться группами более шести человек, запрещены все массовые мероприятия.

Нарушителям грозит штраф на сумму от 400 до 4000 евро.

Также запрещено передвижение между всеми регионами – за исключением выезда для рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями.

Несмотря на все ограничения внутри страны, границы Словении и транзит через них пока открыты.