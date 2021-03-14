Администрация президента США Джо Байдена предприняла несколько безуспешных попыток в феврале связаться с властями Северной Кореи.

Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Власти США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, начиная с середины февраля.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности сообщил Reuters, что США готовят межведомственный обзор своей политики в отношении КНДР.

Администрация Байдена до сих пор проявляла осторожность в публичном описании своего подхода к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Усилия Трампа не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

Представитель администрации Байдена заявил, что, по всей видимости, между США и Северной Кореей не велось активного диалога более года, в том числе в конце правления Трампа, несмотря на многочисленные попытки Соединенных Штатов.

Официальный представитель США отказался строить предположения о том, как молчание со стороны Пхеньяна повлияет на обзор политики администрации Байдена в отношении Северной Кореи, который, как ожидается, будет завершен в ближайшие недели.

Как пишет агентство, раскрытие ранее неизвестных попыток переговоров поднимает вопросы о том, как Байден будет решать проблемы растущей напряженности с Пхеньяном из-за его программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам.

Это также добавляет новый взгляд на визит главного дипломата и министра обороны США в Южную Корею и Японию на следующей неделе, где, как ожидается, одним из главных пунктов повестки дня будет озабоченность по поводу ядерного арсенала Северной Кореи.