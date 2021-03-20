Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Поздравление Байдена – свидетельство того, что он приветствует представителей всех национальностей, проживающих на территории США, и уважает их культуру и традиции.

“Весна — вечный символ обновления и возрождения, свет и надежда наполняют сердца людей от Соединенных Штатов до Ирана, Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока и Европы”, – отметил Байден.

Он указал, что по поводу Навруза в Белом доме накроют праздничный стол (Хафт Син).

“В этом году, возможно, больше, чем когда-либо, это послание крайне необходимо. После всей нашей боли и потерь нам напоминают, что впереди ждут лучшие дни и что мы все должны работать вместе для достижения общего будущего, основанного на мире, процветании и понимании”, – заявил Байден.

На сайте Госдепартамента опубликовали поздравление госсекретаря Энтони Блинкена с праздником. Он адресовал наилучшие пожелания в связи с празднованием Навруза всем людям, отмечающим это торжественное событие.

“Навруз, первый день весны — время для того, чтобы собраться с семьей и друзьями, насладиться блюдами и угощениями, олицетворяющими сладость жизни, и поразмышлять о прошедшем годе, ожидая благословения на будущее. Невозможность проводить время с близкими людьми — лишь одна из многих проблем, с которыми мы все столкнулись в результате пандемии. Пусть дух возрождения и обновления, присущий Наврузу, приведет нас всех к лучшим дням”, – говорится в поздравлении Блинкена.

Справка. Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. 30 сентября 2009 года Навруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.