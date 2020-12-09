Власти Тайваня оштрафовали мужчину на 3500 долларов из-за того, что он на 8 секунд вышел в коридор отеля, тем самым нарушив карантин.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о трудовом мигранте с Филиппин. Он находился на изоляции в одном из специально оборудованных карантинных отелей города Гаосюн.

Известно, что мужчина ненадолго вышел из своей комнаты в коридор, чтобы оставить что-то у дверей комнаты своего друга, который тоже был на карантине, сообщает CNA. Все это заняло 8 секунд.

Указанный момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего работники отеля доложили об инциденте в местный департамент здравоохранения.

Ведомство оштрафовало нарушителя на 100 000 тайваньских долларов (около 3500 долларов США).

Согласно местным карантинным правилам, жителям подобных гостиниц запрещено покидать свои номер, даже ненадолго.

В данный момент в городе Гаосюн действуют 56 таких карантинных отелей.

Тайвань известен своим особым подходом к борьбе с эпидемией коронавируса, который дал хорошие результаты. Здесь не вводили жесткого локдауна, однако местные власти быстро запустили массовое тестирование и отслеживание контактных лиц заболевших. Кроме того, был введен усиленный контроль за всеми приезжими (их отправляют на изоляцию).

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за все время эпидемии на острове с населением 23 млн человек зафиксировали всего 720 случаев коронавируса и семь смертей.