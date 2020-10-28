Covid-19 Украина

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Власти Турции возмущены карикатурой на Эрдогана в журнале Charlie Hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку своего номера карикатуру на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чем вызвал гнев властей Турции.

Среда, 28 октября 2020, 14:06

Пресс-секретаь Эрдогана Фахреттин Алтун в Twitter написал целую серию твитов по этому поводу.

По словам Фахреттина Алтуна, Charlie Hebdo распространяет культурный расизм и ненависть.

“Антимусульманская повестка президента Франции Макрона дает свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных мерзких изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем эту отвратительную попытку издания распространять культурный расизм и ненависть”, – отметил Алтун.

Пресс-секретарь Эрдогана назвал карикатуры проявлением ксенофобии и исламофобии.

“Так называемые карикатуры отвратительны и лишены человеческой порядочности. Очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны”, – отметил пресс-секретарь.

Он еще раз подчеркнул, что власти Турции выступают “против любого насилия в отношении гражданского населения и любых террористических актов во имя ислама”.

“Однако мы не будем молчать перед лицом отвратительных нападок на нашу культуру и религию, откуда бы они ни исходили… Наш президент был самым гуманным лидером за последнее время, оказывая помощь миллионам беженцев во всем мире. Те, кто и пальцем не пошевелил, чтобы помочь женщинам, детям и инвалидам, теперь нападают на нашего лидера своей непристойностью”, – решительно заявил помощник президента Турции.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo изобразил Эрдогана, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит в руках напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, из под которой выглядывают ягодицы. При этом “турецкий лидер” восклицает: “У-у-ух! Пророк!”.

Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, который показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить “образованный ислам” в стране. В ответ на это Эрдоган сказал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить свое психическое здоровье.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Charlie Hebdo, карикатура

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