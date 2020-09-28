Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов считает, что действующая власть ожидает проигрышного для себя результата на местных выборах 25 октября, поэтому готовится к масштабным фальсификациям и старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

Об этом он заявил во время Согласительного совета, сообщает пресс-служба партии.

“Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая – так называемая “правящая партия” стремительно теряет рейтинг, в то время как команда “Европейской Солидарности” увеличивает поддержку граждан”, – констатировал Герасимов.

“Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать “клонов”, в частности как в Умани. Мы обращаемся к ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая “, – отметил Герасимов.

Также он заявил об административном давлении на кандидатов и продажу мест в комиссиях.

“К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова”, – обращает внимание сопредседатель “Европейской Солидарности”.

“Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от “Европейской Солидарности”, – отметил Герасимов.