Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, сегодня, около 6 часов утра на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя авто. Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения в крови правонарушителя обнаружили 1, 40 промилле алкоголя, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

Отмечается, что 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины.

Сам же Куницын утверждает, что продал автомобиль, который попал в ДТП, еще три дня назад. Документы якобы не успел переоформить из-за выходных в честь праздников, поэтому на данный момент он является официальным владельцем Audi.

Стоит отметить, что Алексей Куницын родился 27 октября 1991 года, то есть сейчас ему 28 лет. Кроме того, мужчина профессионально занимается автоспортом, в частности, дрэг-рейсингом (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра – по сути гонка на ускорение). А в 2019 году он стал чемпионом Украины в этом виде спорта.

Также добавим, что отец Алексея – Сергей Куницын ранее был председателем Совета министров Автономной Республики Крым, и председателем Севастопольской городской государственной администрации, а также представителем Президента Украины в разгар аннексии полуострова Россией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот так встреча 😉✌🏾 Публикация от Алексей Куницын (@aleksey_kunitsyn) 6 Дек 2019 в 4:15 PST