Полиция не будет штрафовать владельцев авто с иностранными номерными знаками после 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что решение было принято на совещании при участии Премьера Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы организации “АвтоЕвроСила” Олега Ярошевича.

Члены правительства пообещали, что уже в январе власть рассмотрит два законопроекта: “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведении условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС” и “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины”.

Отмечается, что принятие данных законопроектов позволит владельцам машин на европейских номерах растаможить их доступно и законным путем.

“До принятия новых законов полиция штрафовать не будет”, – сказано в сообщении.