Правительство обязало владельцев учреждений и заведений, которые продолжают работу в условиях карантина, следить за соблюдением посетителями дистанции в 1,5 метра.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, в Украине в связи с распространение COVID-19 закрыты предприятия общественного питания (рестораны, кафе и т.п.), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Работу продолжают объекты, связанные с продажей продуктов, топлива, средств гигиены, лекарственных препаратов и изделий медназначения. Также не остановлена работа магазинов средств связи, банков и страховых компаний.

Во время сегодняшнего заседания Кабмин принял решение обязать владельцев тех заведений, которые продолжают работу, устанавливать метки дистанции между посетителями.

“Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции”, — сообщил премьер-министр.

Согласно решению правительства, владельцы и руководство учреждений должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 метра.