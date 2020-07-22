Об это Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, вопрос поднятия затонувшего в Одессе судна находится на контроле Министерства инфраструктуры.

“Как доложил Владислав Криклий, ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка поднятия   со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов”, – написал он.

В то же время Шмыгаль рассказал, что в данный момент обрабатываются дополнительные сценарии для того, чтобы решить вопрос с танкером.

В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды. 

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.

  • Ранее сообщалось, что у побережья Одессы после двух попыток не смогли поднять перевернувшийся танкер Delfi.
  • Сейчас судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.
  • 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер “Делфи” смогут убрать не раньше сентября.
  • По предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера “Делфи” вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).