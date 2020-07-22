Об это Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
По словам главы правительства, вопрос поднятия затонувшего в Одессе судна находится на контроле Министерства инфраструктуры.
“Как доложил Владислав Криклий, ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка поднятия со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов”, – написал он.
В то же время Шмыгаль рассказал, что в данный момент обрабатываются дополнительные сценарии для того, чтобы решить вопрос с танкером.
В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.
В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- Ранее сообщалось, что у побережья Одессы после двух попыток не смогли поднять перевернувшийся танкер Delfi.
- Сейчас судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.
- 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер “Делфи” смогут убрать не раньше сентября.
- По предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера “Делфи” вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).