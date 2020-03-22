Владелец 24-х квартир народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский просит деньги на помощь двум больницам, которые расположены на его избирательном округе.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

“В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи. Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры. У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область. Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам. Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу”, – написал нардеп.

По его словам, до конца следующей недели – будут списки по области.

“Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ – от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов. Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей. Нам нужны: Аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор (10л.), ларингоскопы, трубки интубационные размер 6,7, монитор слежения за пациентом, пульсоксиметр, лампа бактерицидная передвижная, комбинезон защитный, респиратор,

фильтры к респиратору, очки защитные, маски, перчатки, перчатки с длинным манжетом, халаты одноразовые хирургические, дезинфицирующие средства и многое другое”, – попросил Дубинский.

Пользователи соцсети напомнили нардепу о 24 автомобилях, которые записаны на его маму.

“А слабо продать какую то часть на мать записанного автопарка и в больницу оборудование купить??? Ты депутат уже сколько времени? Что мешало это сделать раньше, еще до пандемии?”, “Ахренеть у нас депутаты)) Вы уже волонтерами стали?) Да хоть раз откажитесь от своих зарплат на 1-2 месяц. Нет надо с умным деловым лицом ездить по больницам и выкладывать на своей странице реквизиты.. сверх цинизма, вас скоро на вилах народ вынесет..”, – пишут украинцы.