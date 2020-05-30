Глава холдинга Global Spirits, владелец известного бренда “Хортица” Евгений Черняк отредактировал свой Facebook-пост от 2018 года, чтобы показать, что он заранее "предсказал" пандемию коронавируса. Но впоследствии вообще удалил публикацию.

Об этом свидетельствует история изменений указанного поста, сообщают #Буквы.

Так, в 2018 году Черняк опубликовал строки из стиха поэта Владимира Высоцкого “Я не люблю”.

Сегодня же бизнесмен кардинальным образом изменил пост, и публикация превратилась в “предсказание” пандемии.

“Зафиксируйте прогноз: ровно через два года будет пандемия. Неизвестный вирус спровоцирует кризис. Цена на нефть упадет до исторического минимума. Границы стран будут закрыты. Илон Маск будет пытаться запускать пилотируемые ракеты, но получится у него не сразу. Май будет холодным, как октябрь. Появится новая социальная сеть, равная по популярности YouTube, состоящая из видео разных пользователей. США и Китай будут бороться за мировое первенство. В итоге все будет хорошо! Да, и всем очень понадобится чувство юмора. Проверим через два года этот прогноз”, – так выглядел видоизмененный пост.

Изменив содержание публикации, Черняк вновь поделился ею в Facebook (в качестве “воспоминания”). Свой пост он сопроводил лаконичной подписью “30 мая 2018 года!” (видимо, намекая на “совпадение” пророчества).

Данная публикация не осталась незамеченной пользователями Сети. Некоторые обратили внимание на историю изменений Facebook-поста.

После волны критики и шутливых комментариев пост исчез с Facebook-страницы Черняка (что снова-таки не осталось незамеченным пользователями – они пишут комментарии под другими публикациями бизнесмена):

Евгений Черняк — бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий YouTube-канала о бизнесе “Big Money”.

В состав Global Spirits входят ряд предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков (бренды “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Микадо”, “Shustoff” и другие).

На своем YouTube-канала “Big Money” Черняк проводит интервью с различными людьми: не только с бизнесменами, но и с представителями шоу-бизнеса. Кроме того, там есть интервью с Андреем Портновым – бывшим замглавы администрации президента времен Виктора Януковича.

Кроме того, Черняк организовывает различные платные лекции и тренинги (в частности, на тему “как заработать деньги”).