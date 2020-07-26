Судовладелец танкера Delfi, который перевернулся у побережья Одессы, заявил, что его не удалось поднять, так как тросы оказались некачественными.

Об этом он заявил в Telegram.

По его словам, не было шансов поднять танкер, так как тросы изначально были некачественные. Необходимо было, чтобы они выдерживали до 63 тонн, а по факту тросы выдерживали не больше 4 тонн.

“Швартовые были закреплены на буксирах и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер. Буксир Sea Ant использовался как вспомогательный для заведения стального троса. Буксиры были выставлены в нужной позиции, а именно перпендикулярно корпусу судна, тросы были выровнены. Однако, после выборки слабины и достижения натяжения тросов, заплетенные гаши на концах тросов, начали расплетаться. После того как были подняты швартовые на берег и в ходе визуального осмотра было выяснено, что тросы изготовлены некачественно. При заявленном усилии заводом-изготовителем в 63 т, трос выдержал не более 4 т”, – пояснил владелец Delfi.

Теперь планируется произвести ремонт тросов или доставить на место операции новые. Буксировку продолжат в понедельник.

Ранее 24 июля стало известно, что в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

В настоящее время судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.