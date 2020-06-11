Компания Inditex, владелец Zara и Massimo Dutti, намерена инвестировать $3 млрд в развитие своих онлайн-магазинов на фоне убытков, связанных со спровоцированным пандемией кризисом.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 10 июня, Inditex заявила о намерении в течение трех лет инвестировать 2,7 млрд евро (3 млрд долларов) в разработку “полностью интегрированных магазинов и онлайн модель”.

В рамках стратегии предусмотрено инвестирование 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в цифровые операции с одновременным сокращением количество оффлайн-магазинов. Так, Inditex закроет до 1200 магазинов в этом и следующем году и откроет 450 более качественных, более крупных торговых точек в местах премиум-класса. В частности, это коснется Барселоны, Эдинбурга, Эр-Рияда, Пекина и Боготы.

“Магазины будут играть более активную роль в развитии онлайн-продаж благодаря их цифровизации и способности охватывать клиентов из лучших мест по всему миру”, — отметили в Inditex.

По данным Inditex, онлайн-продажи в апреле выросли на 95% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и на 50% в первом квартале финансового года.

Inditex также ожидает, что онлайн-продажи достигнут более 25% от общего объема продаж к 2022 году (в 2019 этот показатель на уровне 14%).

Одновременно с этим компания сообщила, что за три месяца до апреля понесла 409 млн евро (464,8 млн долларов) убытков. Со 2 по 8 июня продажи снизились на 34%, упав на 16% даже на рынках стран, где магазины были полностью открыты.