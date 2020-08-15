Владелец танкера Delfi, который перевернулся около одного из пляжей Одессы, через суд пытается помешать эвакуации судна.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Владелец судна против того, чтобы танкер забрали у него и эвакуировали. До этого его несколько раз пытались поднять, но безуспешно.

“Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же “не мешает”, – написал министр.

На этом этапе суд отказал владельцу танкера, поэтому работы по эвакуации судна продолжаются.

Криклий также призвал правоохранителей обратить внимание на личность судовладельца Mister Drake PC, и установить – какой деятельностью он занимается на территории Украины.