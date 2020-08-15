Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Владелец судна против того, чтобы танкер забрали у него и эвакуировали. До этого его несколько раз пытались поднять, но безуспешно.
“Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же “не мешает”, – написал министр.
На этом этапе суд отказал владельцу танкера, поэтому работы по эвакуации судна продолжаются.
Криклий также призвал правоохранителей обратить внимание на личность судовладельца Mister Drake PC, и установить – какой деятельностью он занимается на территории Украины.
- В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
- После нескольких неудачных попыток поднять танкер Delfi в Одессе было принято решение сменить подрядчика, после чего работы возобновят.